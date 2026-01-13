dieci anni senza umberto eco due libri per ricordarlo

Il 19 febbraio ricorre il decimo anniversario della scomparsa di Umberto Eco, figura di rilievo nel panorama culturale italiano e internazionale. In occasione di questa ricorrenza, proponiamo due libri che ne ripercorrono il pensiero e l’eredità, per mantenere vivo il suo contributo alla cultura e alla riflessione critica.

UMBERTO ECO ROMA – Il prossimo 19 febbraio saranno dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, filosofo, narratore, intellettuale critico, che ha segnato la cultura del nostro tempo, nonché socio fondatore di questa casa editrice. La sua scomparsa avveniva proprio alla vigilia della stampa del primo titolo del catalogo della Nave. Un suo libro, che poi, come tanti altri suoi, ha avuto un meritato successo di pubblico e critica: “Pape Satàn Aleppe”. Il modo migliore per ricordarlo dunque è farlo con la pubblicazione di due volumi: uno non poteva che essere di Eco, mentre l’altro è un racconto personale, e partecipato, di Roberto Cotroneo, narratore, editor e storico amico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

