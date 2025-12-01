Carcere Bassone nuovo direttore e 44 detenuti trasferiti dopo la rivolta
Como, 1° dicembre 2025 – Cambio alla direzione della casa circondariale di Como, dove Roberta Galati, proveniente da Monza, sostituisce Fabrizio Rinaldi. Inoltre, sono 44 i detenuti trasferiti dal Bassone in altre strutture penitenziarie, dopo la rivolta del 13 novembre scorso, che aveva causato il ferimento di quattro agenti, uno in modo grave. Sono stati destinati a carceri in parte lombarde, tra cui Monza e Varese, che quella stessa notte avevano dato disponibilità di alcuni posti, e fuori regione, tra cui Piemonte, Campania e Sardegna: tutti loro, sono stati ritenuti partecipi alla sommossa, compreso un detenuto che era rimasto ferito e si era tolto la vita alcuni giorni dopo, non appena riportato in cella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
