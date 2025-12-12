Detenuta trovata morta nel carcere di Rebibbia | indagini in corso Rinviati i Giochi della Speranza
Una detenuta è stata trovata morta nel carcere di Rebibbia, aprendo un'indagine per chiarire le cause della tragedia. La vicenda si aggiunge alla lunga serie di decessi nelle strutture carcerarie italiane. Nel frattempo, i Giochi della Speranza, originariamente programmati, sono stati rinviati. La situazione richiede approfondimenti per comprendere le circostanze di quanto accaduto.
L’hanno trovata morta nella sua cella. È ancora tutta da chiarire la vicenda dell’ennesima morte in carcere. Questa volta si tratta di una dona, detenuta nella sezione femminile del carcere di Rebibbia. La polizia penitenziaria sta indagando per far luce sulla vicenda, le cui circostanze sono ancora da chiarire. In seguito al decesso, sono stati rinviati a data da destinarsi i Giochi della Speranza, promossi dalla Fondazione Giovanni Paolo II, dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziari a e dalla rete di magistrati ‘ Sport e Legalità ‘. Al posto dell’iniziativa sportiva, si terrà un momento di raccoglimento all’interno del penitenziario assieme ai partecipanti che erano già stati invitati: tra questi, la deputata Michela Di Biase del Partito democratico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
