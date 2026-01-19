Rosso Valentino com’è nato il colore diventato icona della moda

Il rosso Valentino è molto più di una semplice tonalità di colore: rappresenta un simbolo di eleganza e raffinatezza. Nato dall’ispirazione e dalla creatività del marchio, questa tonalità si è affermata come un’icona nel mondo della moda, diventando un elemento distintivo e riconoscibile. La storia dietro il colore racchiude tradizione, stile e una forte identità, rendendo il rosso Valentino un vero e proprio marchio di qualità e di eleganza senza tempo.

Roma, 19 gennaio 2026 – Non è solo un colore. È una firma: la sua. Il rosso Valentino non è un una tonalità ma qualcosa di molto più profondo. Oggi che il grande stilista se n’è andato a 93 anni il suo rosso diventa più che mai un linguaggio di eleganza universale. Un rosso che non urla, ma domina. Che non segue le mode: non le ha mai seguite e le ha sempre anticipate, come solo i grandi possono fare. Quando nasce il rosso Valentino. La leggenda vuole che tutto inizi negli anni Cinquanta. Durante un viaggio a Barcellona, il giovane Valentino Garavani (all’epoca ancora studente) rimane colpito da un gruppo di donne vestite di rosso, in una sala illuminata artificialmente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

