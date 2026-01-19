Rosso Valentino com’è nato il colore diventato icona della moda
Il rosso Valentino è molto più di una semplice tonalità di colore: rappresenta un simbolo di eleganza e raffinatezza. Nato dall’ispirazione e dalla creatività del marchio, questa tonalità si è affermata come un’icona nel mondo della moda, diventando un elemento distintivo e riconoscibile. La storia dietro il colore racchiude tradizione, stile e una forte identità, rendendo il rosso Valentino un vero e proprio marchio di qualità e di eleganza senza tempo.
Roma, 19 gennaio 2026 – Non è solo un colore. È una firma: la sua. Il rosso Valentino non è un una tonalità ma qualcosa di molto più profondo. Oggi che il grande stilista se n’è andato a 93 anni il suo rosso diventa più che mai un linguaggio di eleganza universale. Un rosso che non urla, ma domina. Che non segue le mode: non le ha mai seguite e le ha sempre anticipate, come solo i grandi possono fare. Quando nasce il rosso Valentino. La leggenda vuole che tutto inizi negli anni Cinquanta. Durante un viaggio a Barcellona, il giovane Valentino Garavani (all’epoca ancora studente) rimane colpito da un gruppo di donne vestite di rosso, in una sala illuminata artificialmente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il 'Rosso Valentino", storia di un colore diventato iconaIl Rosso Valentino è molto più di un semplice colore: rappresenta un simbolo di eleganza e raffinatezza italiana riconosciuto a livello internazionale.
La storia del rosso Valentino: così è nato il colore che ha cambiato per sempre la modaLa storia del rosso Valentino rappresenta un viaggio attraverso un colore che ha rivoluzionato il mondo della moda.
Valentino, quel rosso simbolo di eleganza che racchiude la storia della maison - Leggenda vuole che a incantare Valentino Garavani di quella particolare tonalità di rosso sia stata una visione ben precisa nella platea dell’Opera di Barcellona, alla fine degli anni Cinquanta ... adnkronos.com
