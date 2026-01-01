Dal verde petrolio al rosso vivo fino all' arancio | la moda del nuovo anno punta punta su tinte forti e brillanti Con una notevole eccezione

Il 2026 si preannuncia un anno di moda ricco di colori intensi e vibranti, come dimostrano le ultime tendenze delle sfilate. Mentre Pantone ha scelto il bianco Cloud Dancer come colore dell’anno, la moda punta su tinte forti e decise, dal rosso all’arancio, dal viola al blu, offrendo un’ampia gamma di sfumature che esprimono personalità e dinamismo.

Che anno sarà il 2026? Pieno di colori, almeno a giudicare dalle sfilate. Se Pantone ha eletto come colore dell’anno il bianco Cloud Dancer – non senza polemiche – la moda risponde con tinte decise e brillanti, piene di vita e di carattere, dal rosso all’arancio, dal viola al blu. I 7 colori moda 2026, secondo le ultime sfilate. I colori di tendenza 2026, direttamente dalle passerelle. Anche nella moda è tempo di nuovi inizi. La psicologia cromatica dei colori moda 2026 gioca sui contrasti: da un lato la delicatezza dei colori pastello e la quiete del bianco. Dall’altro, l’energia dell’ arancione, la forza del rosso vivo, il carisma del viola. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Dal verde petrolio al rosso vivo, fino all'arancio: la moda del nuovo anno punta punta su tinte forti e brillanti. Con una notevole eccezione... Leggi anche: San Siro Inter, dal 2031 un impianto “vivo” tutto l’anno: si punta a 100 milioni di ricavi in più a stagione Leggi anche: Elezioni regionali. Del Rosso punta sulla cultura: "Forza viva per una provincia che genera futuro” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Questi sono i 7 colori moda che vedremo ovunque nel 2026. Colori di tendenza 2026 dalle sfilate donna - I colori di tendenza 2026 sono viola, rosso, rosa baby, celeste polvere, arancio, petrolio e il bianco Pantone. amica.it

La moda si tinge di verde: i vestiti color petrolio più sofisticati della Primavera-Estate 2025 - Acne Studios e Lacoste lo interpretano in chiave dailywear: il brand svedese propone un ... iodonna.it

La diretta da Wall Street | Le borse Usa chiudono in rosso, Nasdaq -1,8%. Petrolio in rialzo - Il greggio sale per il blocco imposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump a tutte le petroliere in entrata e in uscita dal Venezuela. milanofinanza.it

GLAM campobasso. Shakhbanov · Recap. NEW COLLECTION FALL/WINTER 25-26 CHRISTMAS EDITION Per festeggiare il nuovo anno scegli un look spaziale…abito con spacco a manica lunga con dettagli in piume color verde petrolio, abbinata la cald - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.