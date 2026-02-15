Derubati in casa ci hanno narcotizzato

Due case della periferia di Osimana sono state prese di mira da ladri che hanno narcotizzato gli abitanti per rubare. La notte scorsa, a San Sabino, sono stati denunciati due furti distinti: uno in via Flaminia II e un altro in via San Gabriele. In entrambi gli episodi, i malviventi hanno fatto irruzione mentre le vittime erano in casa, usando sostanze per stordirle prima di mettere a segno i colpi.

La periferia osimana è stata di nuovo bersaglio di un'altra raffica di furti. Due quelli denunciati a San Sabino l'altra notte, uno in via Flaminia II e uno in via San Gabriele. Un terzo è sfumato. "Ci siamo svegliati con un mal di testa sospetto e nausea. Temiamo di essere stati narcotizzati. Eravamo in una sorta di torpore, sentivamo il cane abbaiare ma non riuscivamo a reagire", hanno detto i proprietari della casa in via San Gabriele ai carabinieri quando hanno sporto denuncia. I ladri infatti potrebbero aver spruzzato spray sui loro volti mentre dormivano. Sono infatti riusciti a entrare indisturbati in piena notte, attorno alle 2.