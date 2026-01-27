Finale infuocato Polemiche per l’esultanza di Pietropaoli Poi le scuse

In un match teso tra Pistoia e Rieti, il finale è stato segnato da un buzzer-beater decisivo di Udom, ex giocatore di Pistoia. La partita ha suscitato polemiche, anche per l’esultanza di Pietropaoli, seguita da scuse ufficiali. Un episodio che ha attirato l’attenzione sul delicato equilibrio tra emozioni e sportività in ambito cestistico.

Un finale di partita infuocato in tutti i sensi quello tra Pistoia e Rieti. La tripla di Gallo che aveva acceso le speranze di vittoria per i biancorossi è stata spazzata via dal buzzerbeater di Udom, cresciuto cestisticamente proprio a Pistoia, che ha ribaltato il risultato regalando il successo a Rieti. Un'esplosione di gioia che ha coinvolto tutti compreso il patron Roberto Pietropaoli che preso dall'entusiasmo si è lasciato andare a una esultanza sfrenata che, visto i tragici fatti accaduti in occasione della gara d'andata e la giornata di sport e condivisione organizzata dalla due società per tenere alti i valori dello sport, poteva essere evitata.

