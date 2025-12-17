La Traversata dello Stretto protagonista su L’Eredità su Rai 1 | un’icona del nuoto di fondo celebra la sua storia
La Traversata dello Stretto, un'icona del nuoto di fondo, torna protagonista su Rai 1 con una puntata dedicata alla sua storia e alle imprese che l'hanno resa celebre. Un evento che unisce passione, sfida e tradizione, celebrando un patrimonio sportivo di grande fascino e importanza.
È sempre un buon momento per parlare della Traversata dello Stretto, sia quando si avvicina la prima domenica di agosto, data simbolo della competizione, sia nel periodo natalizio. Del resto, basta accendere la televisione su Rai 1 intorno alle 19.30 per ritrovarsi, inaspettatamente, a raccontare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
