Questa sera al Bluenergy Stadium di Udine ci sarà una buona presenza di tifosi della Roma, anche se il settore ospiti resta chiuso. Circa 1000 supporter si sono comunque fatti trovare sugli spalti, dimostrando di non voler rinunciare a seguire la loro squadra, nonostante le restrizioni. La passione non si ferma, nemmeno in queste condizioni.

Da Atene a Udine cambia lo scenario, non il legame. Domani sera al Bluenergy Stadium è attesa una presenza giallorossa diffusa sugli spalti, nonostante le restrizioni. Il settore ospiti resterà chiuso per disposizione della Prefettura, che ha vietato la trasferta ai tifosi della Roma residenti nel Lazio. Provvedimento recepito dall’ Udinese, che ha bloccato la vendita per quel settore. Ma il rapporto di amicizia tra le due tifoserie farà comunque la differenza: circa mille sostenitori romanisti sono attesi nelle tribune dello stadio friulano. Da Udine arriva anche una precisazione: nessun settore “dedicato” ai romanisti è stato aperto; i residenti nel Lazio hanno potuto acquistare biglietti in tutti i settori disponibili senza criticità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Udinese-Roma, in 1000 sugli spalti nonostante il settore ospiti chiuso

Approfondimenti su Udinese Roma

La partita Udinese-Roma, in programma il 2 febbraio alle 20:45, si svolgerà senza la presenza dei tifosi ospiti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

UDINESE INTER 1-0 LAUTARO DAL SETTORE OSPITI!

Ultime notizie su Udinese Roma

Argomenti discussi: Udinese-Roma, chiuso il settore ospiti e stop ai biglietti per i residenti nel Lazio; Udinese-Roma pronostico e quote: la chicca sul vincente; Udinese-Roma, stop ai biglietti per i residenti nel Lazio; Udinese-Roma, la cucina di Alessandro Pipero special guest del prepartita.

Udinese-Roma pronostico e quote: la chicca sul vincenteScopri il pronostico su Udinese-Roma con un focus sulla chicca dell'esperto sul vincente del match valido per il 23° turno di Serie A. calciomercato.com

Udinese-Roma: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streamingI giallorossi tornano in campo in Serie A: si gioca lunedì 2 febbraio alle 20.45 al Bluenergy Stadium. Ecco tutto quello che c'è da sapere verso la sfida ... ilromanista.eu

La preview di Udinese-Roma! Davis insegue il suo record di gol, di fronte c'è la miglior difesa dei top cinque campionati europei udinese.it/Apps/WebObject… x.com

Match Kit: le curiosità che devi sapere di Udinese-Roma Qual è il tuo pronostico #TuttoUdinese #Udinese #Roma - facebook.com facebook