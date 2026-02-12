Vollering trionfa in solitaria nella prima tappa della Setmana Ciclista Valenciana femminile
Questa mattina si è corsa la prima tappa della Setmana Ciclista Valenciana femminile, e a vincere è stata Demi Vollering. La campionessa olandese ha preso il comando della gara già nelle prime fasi e ha resistito fino al traguardo, conquistando la vittoria in solitaria. Un risultato che mette subito in chiaro le sue ambizioni per questa corsa.
La Setmana ciclista volta femenina de la comunitat valenciana ha aperto i giochi con una vittoria in solitaria di Demi Vollering, campionessa olandese in forze alla FDJ United – SUEZ. La tappa inaugurale, lunga 121 chilometri, ha visto una gestione accurata del percorso tra partenza e arrivo a Gandia, offrendo un esito netto e ben definito al traguardo. La frazione iniziale si è svolta su un tracciato concentrato tra lunghe prove di resistenza e soluzioni tattiche precise. Attacco decisivo di Vollering a 20 km dall’arrivo, piazzato sull’Alto de Barx, ha spezzato la corsa e ha imposto un ritmo impossibile da imitare per le avversarie. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su Vollering Setmana
Girmay trionfa nella prima tappa della Volta Comunitat Valenciana 2026, Lonardi bene, Pellizzari all'attacco
Biniam Girmay ha vinto la prima tappa della Volta Comunitat Valenciana 2026, al debutto con la sua nuova squadra, NSN.
Andrew August trionfa in solitaria alla Volta Comunitat Valenciana 2026
Andrew August ha vinto in solitaria la tappa più importante della Volta Comunitat Valenciana 2026.
Ultime notizie su Vollering Setmana
Setmana Ciclista Volt de la Comunitat Valenciana femminile: Vollering vince la prima frazione in solitariaComincia nel segno di Demi Vollering la Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana. La corridora neerlandese si è infatti imposta nella ... oasport.it
Europei: assolo di Vollering, Longo Borghini la segue e poi crolla: 'La luce si è spenta'E' stata una vera prova di forza quella con cui Demi Vollering ha conquistato la prova in linea dei campionati Europei di ciclismo che si è svolta oggi, sabato 4 ottobre, nella regione francese ... it.blastingnews.com
Setmana Ciclista Valenciana 2026, Demi Vollering parte con una vittoria delle sue x.com
Le corse della settimana e i rispettivi orari in cui andranno in scena #TourofOman #SetmanaCiclista #TDLP #VueltaMurcia #FigueiraChampionsClassic #ClasicaAlmeria - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.