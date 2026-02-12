Questa mattina si è corsa la prima tappa della Setmana Ciclista Valenciana femminile, e a vincere è stata Demi Vollering. La campionessa olandese ha preso il comando della gara già nelle prime fasi e ha resistito fino al traguardo, conquistando la vittoria in solitaria. Un risultato che mette subito in chiaro le sue ambizioni per questa corsa.

La Setmana ciclista volta femenina de la comunitat valenciana ha aperto i giochi con una vittoria in solitaria di Demi Vollering, campionessa olandese in forze alla FDJ United – SUEZ. La tappa inaugurale, lunga 121 chilometri, ha visto una gestione accurata del percorso tra partenza e arrivo a Gandia, offrendo un esito netto e ben definito al traguardo. La frazione iniziale si è svolta su un tracciato concentrato tra lunghe prove di resistenza e soluzioni tattiche precise. Attacco decisivo di Vollering a 20 km dall’arrivo, piazzato sull’Alto de Barx, ha spezzato la corsa e ha imposto un ritmo impossibile da imitare per le avversarie. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Vollering trionfa in solitaria nella prima tappa della Setmana Ciclista Valenciana femminile

