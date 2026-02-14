Cancellata la terza tappa della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana | le motivazioni

La terza tappa della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana è stata cancellata a causa delle forti piogge previste, che avrebbero reso pericolose le strade. La decisione è stata presa questa mattina dai organizzatori, che hanno sottolineato come la sicurezza delle cicliste venga prima di tutto. I team si sono già preparati per rimanere nelle loro strutture, mentre gli spettatori aspettano aggiornamenti sulle prossime tappe.

Il meteo avverso si imbatte sulla terza tappa valida per la decima edizione della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana. La frazione di oggi, sabato 14 febbraio, è stata infatti cancellata a causa del forte vento che si sta abbattendo in queste ore nel sud della Spagna. Una scelta obbligata in quella che era considerata la tappa regina della corsa iberica. Il percorso odierno prevedeva infatti 128 chilometri tra Agost e La Nucía con diverse asperità, in particolare all’inizio con il Collado de la Horna (7.1 km, 3.9 %) oltre che nella sezione finale con Port De Tudons (15 km, 5%) e Port de Confrides (6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Cancellata la terza tappa della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana: le motivazioni Setmana Ciclista Volt de la Comunitat Valenciana femminile: Paternoster e Borghesi in top 3 nella seconda tappa Durante la seconda tappa della Setmana Ciclista Valenciana 2026, Paternoster e Borghesi sono salite sul podio grazie alle loro brillanti prestazioni. Vollering trionfa in solitaria nella prima tappa della Setmana Ciclista Valenciana femminile Questa mattina si è corsa la prima tappa della Setmana Ciclista Valenciana femminile, e a vincere è stata Demi Vollering. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Cancellata la terza tappa della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana: le motivazioniIl meteo avverso si imbatte sulla terza tappa valida per la decima edizione della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana. La frazione ... oasport.it Setmana Ciclista Valenciana 2026, terza tappa cancellata a causa del forte vento© ASO / Aurelien VialatteAnche la Setmana Ciclista Valenciana 2026 colpita da condizioni meteo ... msn.com Setmana Ciclista Valenciana 2026, terza tappa cancellata a causa del forte vento x.com Giovedì 12febbraio2026 Setmana Ciclista Valenciana Corsa a tappe Donne Elite 2.Pro Tour UCI: Women Elite Spagna 12/15febbraio 1^ tappa Gandia - Gandia km 121 VOLLERING RIPARTE CON IL facebook