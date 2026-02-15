Degrado e occupazioni abusive l' ex colonia in cerca di un nuovo futuro | lo storico immobile ancora all' asta

L'ex colonia di via Abruzzi a Pinarella di Cervia, nota per il suo degrado e le occupazioni abusive, è stata messa all'asta di recente. La proprietà, che si trova in uno stato di abbandono da anni, rischia di restare ancora a lungo inattiva se non troverà un acquirente. Un vecchio edificio che, con le sue dimensioni imponenti, potrebbe diventare un punto di interesse per il turismo, ma al momento versa in condizioni di degrado e incuria.

Da 5 anni ormai si cerca un acquirente per l'ex colonia estiva di oltre 4mila metri quadrati. Il prezzo nel frattempo è sceso di quasi l'80% rispetto alla prima asta Il 'gigante' di via Abruzzi, a Pinarella di Cervia, è in cerca di una rinascita a lungo attesa. Una rinascita che potrebbe portare a una nuova opportunità turistica per la località, allontanandosi da un presente di degrado e abbandono. Si parla di una ex colonia marina, simbolo dell'accoglienza estiva nel passato, che oggi si trova nuovamente all'asta. Il termine dell'asta giudiziaria è fissato al 10 marzo, con un prezzo fissato a 628.