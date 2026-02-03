La situazione nelle fabbriche abbandonate di via Virgilio, a Gesso, peggiora. Nonostante le segnalazioni e un’interrogazione dell’estate scorsa, i rifiuti si accumulano e le condizioni di degrado restano evidenti. Chi vive vicino alle vecchie fabbriche si dice preoccupato per lo stato di abbandono e per i rischi che comporta.

La situazione era già stata segnalata con un’interrogazione la scorsa estate. Eppure, nell’ex complesso produttivo di via Virgilio, nella frazione di Gesso, il degrado non sembra mostrare alcun segnale d’arresto, "tra accumuli incontrollati di rifiuti e condizioni di evidente incuria che alimentano la preoccupazione di chi vive a pochi passi dallo stabile". A tratteggiare così la presunta situazione di degrado è il capogruppo di Zola Futura, Giovanni Rocchetta (nella foto a destra), che riporta ancora una volta la questione sotto i riflettori. "Già nei mesi estivi era stata evidenziata la presenza di persone che vivevano all’interno degli edifici abbandonati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Degrado e occupazioni abusive nelle fabbriche abbandonate"

Approfondimenti su Virgilio Gesso

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Virgilio Gesso

Argomenti discussi: Degrado e occupazioni abusive nelle fabbriche abbandonate; Occupazioni abusive: nuovo sgombero a San Faustino.; Occupazioni abusive, via ai blitz a Porto Sant'Elpidio: immobili sgomberati, 2 denunce; Blitz della polizia locale all’alba: sgombero dell’immobile occupato e controlli contro bivacchi in città.

Occupazione abusiva a Rosignano Marittimo, denunciate tre personeI tre imputati, tra i 19 e i 56 anni, sono accuasati di invasione di edifici e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. gonews.it

ZONA MADONNINA, ALLE EX FONDERIE OCCUPAZIONI E DISCARICHE ABUSIVENel video l’intervista ad Alberto, Titolare attività attigua all’ex Fonderie Cumuli di detriti, sacchi di rifiuti abbandonati, pneumatici e materiali da cantiere lasciati sull’asfalto raccontano lo st ... tvqui.it

Incubo, degrado e occupazioni se il Grattacielo di via Felisatti a Ferrara dovesse rimanere vuoto. L’esplosivista Danilo Coppe: “Sei secondi per demolirlo con la dinamite” - facebook.com facebook