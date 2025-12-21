Maxi richiesta di risarcimento per il parcheggio Pollio | Bomba a orologeria sulle casse comunali

🔊 Ascolta la notizia

“La vicenda del parcheggio dell’ex Caserma Pollio a Caserta ha ormai superato il limite della decenza amministrativa, trasformandosi in una bomba a orologeria per le casse comunali e in un insulto quotidiano alla città”. Così l'ex capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale Pasquale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

