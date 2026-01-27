Ddl stupri aumento delle sanzioni

Il Ddl contro gli stupri prevede un inasprimento delle sanzioni. La relatrice Giulia Bongiorno, senatrice della Lega, ha suggerito modifiche al testo, suscitando discussioni. È importante seguire gli sviluppi di questa normativa, che mira a rafforzare la tutela delle vittime e a contrastare efficacemente la violenza sessuale.

16.33 Giulia Bongiorno,sen.Lega, relatrice del Disegno di legge sulla violenza sessuale, al centro di forti polemiche, ha proposto un'ulteriore modifica al testo. Le novità riguardano l'aumento delle sanzioni da 6 a 12 anni di reclusione (anzichè 4-10 anni) per atti sessuali contro la volontà di una persona e l'aumento da 7 a 13 anni(erano 6-12) se il fatto è commesso con violenza, minaccia o abuso di autorità. La Commissione Giustizia del Senato si è espressa con 12 voti a favore (ha votato anche la Bongiorno) e 10 contrari.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Giulia Bongiorno

La commissione Giustizia del Senato sta esaminando un disegno di legge sulla violenza sessuale, con una revisione proposta dalla relatrice Giulia Bongiorno.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Giulia Bongiorno

Argomenti discussi: Ddl stupri, cosa cambia con il nuovo testo di legge proposto? Perché consenso è diverso da volontà e...; Blog | Ddl Stupri: la riscrittura di Giulia Bongiorno cancella il consenso e penalizza le donne; Ddl stupri, Bongiorno presenta una riformulazione del testo: ecco cosa cambia; Ddl stupri, Giannini: Norma garantista del carnefice e contro la vittima.

La proposta di Bongiorno è testo base del ddl stupri, ok in Commissione al SenatoPresentata in commissione Giustizia del Senato. L'esponente della Lega: 'Il mio testo è stato distorto, c'è presunzione di dissenso' (ANSA) ... ansa.it

Ddl stupri, sì al nuovo testo di Bongiorno: pene fino a 13 anni per la violenza sessuale. «Chi mi critica non lo ha letto»Dopo le polemiche sulla scomparsa dal testo della parola consenso, via libera alla proposta della senatrice leghista che sarà la base della nuova legge. Pd: «Inaccettabile». Manifestazione femminist ... roma.corriere.it

Ddl stupri, Bongiorno e il nuovo testo con pene più severe fino a 13 anni per la violenza sessuale. «Chi mi critica non lo ha letto» x.com

Elly Schlein critica la proposta Bongiorno sul ddl stupri: «Irricevibile nel metodo e nel merito, cancella il consenso» - facebook.com facebook