Ddl stupri l' aumento delle sanzioni

Il Ddl stupri mira a rafforzare le sanzioni contro la violenza sessuale, con proposte di modifica da parte della relatrice Giulia Bongiorno. L’obiettivo è rendere più efficace il quadro normativo, mantenendo un approccio equilibrato tra tutela delle vittime e rispetto dei principi giuridici. La discussione parlamentare prosegue con l’intento di adottare un testo che risponda alle esigenze di giustizia e sicurezza.

16.33 Giulia Bongiorno,sen.Lega, relatrice del Disegno di legge sulla violenza sessuale, al centro di forti polemiche, ha proposto un'ulteriore modifica al testo. Le novità riguardano l'aumento delle sanzioni da 6 a 12 anni di reclusione (anzichè 4-10 anni) per atti sessuali contro la volontà di una persona e l'aumento da 7 a 13 anni(erano 6-12) se il fatto è commesso con violenza, minaccia o abuso di autorità. La Commissione Giustizia del Senato si è espressa con 12 voti a favore (ha votato anche la Bongiorno) e 10 contrari.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La commissione Giustizia del Senato sta esaminando un disegno di legge sulla violenza sessuale, con una revisione proposta dalla relatrice Giulia Bongiorno.

La senatrice Giulia Bongiorno ha proposto una modifica al disegno di legge sulla violenza sessuale, prevedendo un aumento delle pene per il reato di stupro.

