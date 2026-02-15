Darderi-Cerundolo streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Finale Atp Buenos Aires

Martino Darderi ha vinto la semifinale contro Francisco Cerundolo a Buenos Aires, perché ha mostrato una maggiore solidità nei colpi di inizio partita. La partita si gioca questa sera alle 20, trasmessa in diretta su canali accessibili senza costi. Il giovane italiano punta a portare avanti la sua serie di risultati positivi sul rosso e a salire di classifica.

Questa sera alle ore 20 (le 16 locali) si disputerà il match Darderi-F. Cerundolo, valevole per la finale del torneo Atp 250 di Buenos Aires (terra rossa), con il tennista azzurro che vuole continuare la striscia di vittorie sul rosso (attualmente dodici di fila) ed è già sicuro di essere numero 21 al mondo, suo.