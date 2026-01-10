Musetti-Bublik streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere finale Atp Hong Kong

La finale del torneo Atp 250 di Hong Kong si gioca domenica 11 gennaio alle 8.30 italiane (15.30 locali). In campo, Lorenzo Musetti si confronta con Alexander Bublik. Ecco dove seguire l’evento: disponibili opzioni di streaming gratuito e diretta in chiaro sulla TV. Scopri come seguire il match e avere tutte le informazioni utili per non perdere questa importante sfida del circuito ATP.

Domenica 11 gennaio alle ore 8.30 (le 15.30 locali) si disputerà il match Musetti-Bublik, valevole per la finale del torneo Atp 250 di Hong Kong. Il tennista azzurro, che da lunedì sarà per la prima volta numero 5 del ranking mondiale, nei tre turni precedenti ha sconfitto l’argentino Etcheverry, l’hongkonghese Wong e il russo Rublev, . Potrebbe interessarti:. US Open 2025, dove vedere Sinner-Musetti: streaming gratis e diretta TV in chiaro?. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Quando si gioca Musetti-Bublik, finale ATP Hong Kong? Programma, orario, tv, streaming Leggi anche: Musetti-Bublik, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Musetti ai quarti a Hong Kong: dove vedere il match con Wong; ATP Hong Kong 2026: Musetti-Rublev è servita, Giron-Bublik l’altra semifinale; Musetti-Rublev all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming; Dove vedere in tv Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller, ATP Hong Kong 2026: orario, programma, streaming. Quando si gioca Musetti-Bublik, finale ATP Hong Kong? Programma, orario, tv, streaming - Lorenzo Musetti si è qualificato alla finale del torneo ATP 250 di Hong Kong: dopo aver sconfitto in rimonta l'argentino Tomas Martin Etcheverry e aver ... oasport.it

