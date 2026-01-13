I ’Percorsi danteschi’ tra musica e teatro arrivano ad Abbadia Isola

I ’Percorsi danteschi’ tra musica e teatro approdano ad Abbadia Isola, offrendo un approfondimento sul viaggio di Dante attraverso l’Inferno. L’evento si terrà sabato 17 alle 17.30 nella Sala Ildebrando, nel complesso monumentale di Monteriggioni. Inserito nel ciclo

Tra demoni e luce, il viaggio di Dante dentro e fuori dall’Inferno. Sabato 17, alle 17.30 nella Sala Ildebrando, nel complesso monumentale e museale di Abbadia Isola a Monteriggioni, al via il programma inverno-primavera del ciclo "Incroci". Il primo appuntamento è dedicato a Dante Alighieri, con tre protagonisti di eccezione: Francesco Ricci (nella foto), Matteo Marsan e Giacomo Rossi. Condurranno il pubblico nel cuore dell’Inferno dantesco, dove non ci sono solo dannati e pene eterne, ma anche guardiani, figure potentissime che sbarrano il passo a Dante e Virgilio e trasformano ogni incontro in una sfida, in un passaggio iniziatico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

