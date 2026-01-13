I ’Percorsi danteschi’ tra musica e teatro approdano ad Abbadia Isola, offrendo un approfondimento sul viaggio di Dante attraverso l’Inferno. L’evento si terrà sabato 17 alle 17.30 nella Sala Ildebrando, nel complesso monumentale di Monteriggioni. Inserito nel ciclo

Tra demoni e luce, il viaggio di Dante dentro e fuori dall’Inferno. Sabato 17, alle 17.30 nella Sala Ildebrando, nel complesso monumentale e museale di Abbadia Isola a Monteriggioni, al via il programma inverno-primavera del ciclo "Incroci". Il primo appuntamento è dedicato a Dante Alighieri, con tre protagonisti di eccezione: Francesco Ricci (nella foto), Matteo Marsan e Giacomo Rossi. Condurranno il pubblico nel cuore dell’Inferno dantesco, dove non ci sono solo dannati e pene eterne, ma anche guardiani, figure potentissime che sbarrano il passo a Dante e Virgilio e trasformano ogni incontro in una sfida, in un passaggio iniziatico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I ’Percorsi danteschi’ tra musica e teatro arrivano ad Abbadia Isola

Leggi anche: Capodanno a Livorno, al teatro Quattro Mori tra comicità e musica: arrivano Graziano Salvadori e gli Abba Dream

Leggi anche: Lunaria a Levante 2026: torna la rassegna di prosa, musica, percorsi e teatro per bambini

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sei interessato ai nostri percorsi musicali Nelle settimane dal 19 al 30 gennaio, gli alunni di quinta primaria potranno assistere ad una lezione dello strumento musicale preferito presso la scuola #secondariaMajno. Per aderire all'iniziativa è necessario preno - facebook.com facebook