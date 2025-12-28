Sveglione di Capodanno a Villa Bombrini con musica dal vivo e dj set

Il veglione di Capodanno 2026 a Villa Bombrini nel Ponente genovese propone musica dal vivo e DJ set, offrendo un’alternativa tranquilla e raffinata per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. La location, immersa nel verde, crea un’atmosfera rilassante e conviviala, ideale per trascorrere la notte di San Silvestro in modo semplice e piacevole. Un’occasione per salutare il 2025 in un contesto suggestivo e sobrio.

Il Ponente genovese offre una piazza alternativa per il veglione di Capodanno 2026 a Genova. Grazie alla rassegna P.A.L.C.O., infatti, il 31 dicembre sarà la serata del primo Sveglione di Capodanno a Villa Durazzo Bombrini a Cornigliano. La meravigliosa villa del XVIII secolo aprirà i suoi saloni.

Villa Durazzo Bombrini diventa una piazza alternativa per salutare il 2026: concerti dal vivo, drag show e dj set in vinile per una notte a ingresso libero che porta il Capodanno fuori dal centro. La conduzione della serata è affidata a Belin Dion, Miss Katena Lorina e Santa Miseria dei collettivi Drag Val Polcevera e Sorell'Arse.

