Daniela Ruggi i dubbi dello sceriffo Domenico Lanza che non teme le indagini | Erano fuoripista

Domenico Lanza, lo sceriffo che sta seguendo il caso della morte di Daniela Ruggi, non si lascia intimidire. Non ha paura delle indagini e dice chiaramente che i resti trovati sono stati scoperti in un’area che non era prevista, definendola “fuoripista”. Le autorità continuano a cercare risposte, mentre il mistero sulla morte di Ruggi resta aperto.

Domenico Lanza, lo “sceriffo” di Polinago, non teme le indagini sulla morte di Daniela Ruggi. L’uomo sarebbe stato tra gli ultimi a vedere la 32enne scomparsa nel Modenese nel settembre 2024, i cui resti sono stati ritrovati in un rudere nelle scorse settimane. Indagato nei mesi scorsi per la scomparsa della donna, Lanza si dice “più che tranquillo” e avanza dubbi sul ritrovamento dei resti. Intanto si attende la messa in sicurezza della torre per poter svolgere accertamenti più approfonditi. Daniela Ruggi, lo sceriffo Domenico Lanza non teme le indagini I dubbi sul ritrovamento dei resti I lavori di messa in sicurezza della torre Daniela Ruggi, lo sceriffo Domenico Lanza non teme le indagini “Mi sono sempre trattenuto”, “tornassi indietro, starei con lei anche se sono più vecchio di trent’anni”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il caso di Daniela Ruggi, scomparsa nel settembre 2024 a Montefiorino, torna sotto i riflettori con le dichiarazioni di Domenico Lanza, sceriffo coinvolto nelle indagini.

La procura di Modena ha deciso di dissequestrare casa, auto e telefono di Domenico Lanza, l’uomo di 68 anni che vive a Polinago.

