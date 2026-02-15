Dalle feste di Carnevale alla chiusura di Salerno in Love | il meteo non frena grandi e piccini

Il cielo sereno e il bel tempo hanno permesso a grandi e piccini di godersi pienamente le celebrazioni di Carnevale e l’evento “Salerno in Love” domenica scorsa. La città si è riempita di colori e sorrisi, dal centro storico alle zone più periferiche, grazie a un clima favorevole che ha favorito sfilate e iniziative all’aperto.

Le feste di Carnevale e l'iniziativa "Salerno in Love" in occasione di San Valentino, hanno animato Salerno città, dal centro alla zona orientale, in questa domenica. In particolare, proprio oggi si chiude sul Lungomare Trieste la romantica 4 giorni proposta da CNA Salerno ed ideata ed organizzata dall'Associazione Italia Eventi con il patrocinio del Comune di Salerno, della Camera di Commercio di Salerno e dell'UNOE. Nonostante il freddo e il meteo instabile, come mostrano gli scatti di Antonio Capuano, folta, infatti, la partecipazione agli stands di prodotti e gadget dedicati agli innamorati, al chiarore di luminarie a tema.