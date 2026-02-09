Giochi olimpici feste in musica e spettacoli | il Carnevale a Bergamo per grandi e piccini

Il Carnevale di Bergamo torna a riempire le strade con feste, musica e spettacoli. L’Assessore alla Cultura ha organizzato un calendario di eventi aperti a grandi e piccini, coinvolgendo il tessuto culturale della città. Le strade si animano di colori e allegria, con iniziative pensate per tutti. La comunità si prepara a vivere un Carnevale ricco di divertimento e tradizione.

Bergamo. Anche quest'anno l'Assessorato alla Cultura continua l'impegno nel realizzare un programma di iniziative per il Carnevale dedicate a tutta la comunità e realizzate grazie al prezioso contributo del tessuto culturale cittadino. La programmazione cittadina è come sempre ampia: si snoda nel corso di oltre una settimana, dal 13 al 22 febbraio, e coinvolge tutta la dimensione urbana, dai quartieri a Città Alta: musei, orto botanico e biblioteche offrono proposte per andare alla scoperta del nostro prezioso patrimonio storico, artistico e naturalistico, in modo divertente e inaspettato; a questi si aggiungono le ludoteche, i teatri e i cinema con tante attività a tema.

