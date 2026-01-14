Smog e inquinamento la qualità dell' aria che tira in Umbria

Arpa Umbria ha pubblicato i primi dati sulla qualità dell'aria in regione nel 2025, evidenziando le concentrazioni di smog e inquinanti atmosferici. Questi dati forniscono un quadro preliminare dello stato dell'ambiente in Umbria, offrendo un punto di partenza per valutare eventuali criticità e strategie di tutela ambientale. La situazione attuale evidenzia l'importanza di monitorare costantemente la qualità dell'aria per promuovere un ambiente più salubre.

Un'anteprima. Arpa Umbria, l'agenzia regionale per la protezione ambientale, pubblica una serie di dati preliminari sulla qualità dell'aria nella regione nel 2025. Dati che, specificano, sono “in attesa della validazione ufficiale, operazione che richiede tempi di analisi non comprimibili”, ma. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

