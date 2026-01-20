L’inquinamento dell’aria rappresenta una sfida crescente per Firenze. Stefano Corsi, coordinatore della commissione Ambiente ed Energia dell’Ordine degli Ingegneri, evidenzia le priorità per migliorare la qualità dell’aria, tra cui l’aumento del trasporto pubblico, la creazione di aree verdi e il potenziamento del monitoraggio ambientale. Analizzare i dati ARPAT del 2025 aiuta a definire strategie efficaci per un ambiente urbano più sostenibile.

Firenze, 20 gennaio 2026 – Più trasporto pubblico, più verde urbano, più monitoraggio. Stefano Corsi, coordinatore della commissione Ambiente ed Energia dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, commenta le notizie sui dati Arpat relativi all’andamento della qualità dell’aria nel corso del 2025. E traccia un quadro di come si può fare per migliorare ulteriormente la situazione. “Il miglioramento – afferma - registrato nei dati sulle Pm10 e sul biossido di azoto sono segnali positivi, ma non può essere letto come un risultato acquisito: la qualità dell’aria è il frutto di dinamiche complesse e senza politiche strutturali su mobilità, monitoraggio ed emissioni il quadro resta fragile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inquinamento, ingegneri Firenze: “Le priorità per migliorare la qualità dell'aria”

Inquinamento da bollino rosso: domani scattano le misure emergenziali per la qualità dell’ariaDomani, giovedì 11 dicembre 2025, entreranno in vigore le misure emergenziali anti-inquinamento a causa del bollino rosso, causato dal rischio di superamento dei limiti di PM10 secondo le proiezioni di ARPAE.

Inquinamento da pm10 e nebbia. Peggiora la qualità dell’aria, scattano le misure anti-smogL’inquinamento da PM10 e le condizioni di nebbia riducono la qualità dell’aria in molte aree dell’Emilia-Romagna.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Inquinamento, Ingegneri Firenze: Più monitoraggio, trasporto pubblico e verde urbano: le priorità per migliorare la qualità dell’aria.

Inquinamento, Ingegneri Firenze: Più monitoraggio, trasporto pubblico e verde urbano: le priorità per migliorare la qualità dell’aria - Il miglioramento registrato nei dati sulle Pm10 e sul biossido di azoto sono segnali positivi, ma non può essere letto come un risultato acquisito: la ... gonews.it

Inquinamento. Governo e Regioni firmano il Protocollo ‘Aria pulita. Sul piatto 400 milioni di euro - Obiettivo del protocollo quello di ridurre le emissioni inquinanti. Cinque i punti d’azione principali, dalla mobilità alle nuove fonti di energia rinnovabile. Conte: Dobbiamo dimostrare all’Europa e ... quotidianosanita.it

L’obiettivo è quello di favorire la crescita e la diffusione della mobilità condivisa, con importanti benefici attesi in termini di diminuzione dell’inquinamento e decongestionamento del traffico. Ma ecco le regole - facebook.com facebook