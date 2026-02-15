Da teste ad accusata viene assolta

Maria Rossi, coinvolta in un procedimento penale dopo aver testimoniato in una causa di lavoro, è stata assolta. La donna, originariamente chiamata a testimoniare per il suo collega, si è trovata a dover rispondere delle sue parole davanti al giudice, che l’accusava di aver mentito. La causa è stata una dichiarazione ritenuta infondata dall’accusa, che ha portato al suo processo.

Dopo essere stata chiamata a testimoniare in una vertenza di lavoro promossa da un collega, si è trovata a processo davanti al giudice penale con l’accusa di aver detto il falso. Ma la donna, una comasca di 43 anni, ha dimostrato che quelle affermazioni, così come venivano rappresentate nella denuncia, non le aveva mai fatte. Difesa dall’avvocato Giuseppe Vernuccio, è stata assolta con formula piena dal giudice monocratico di Como Daniela Failoni. Negli atti del processo, è finita proprio la sentenza di quella causa discussa davanti al giudice civile, che i denuncianti hanno perso e mai impugnato, salvo però accusare la donna di aver mentito per favorire il collega. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da teste ad accusata, viene assolta Lara Comi assolta: era accusata di corruzione La Corte d’appello di Milano ha assolto Lara Comi, ex eurodeputata di Forza Italia, dall’accusa di corruzione e false fatture nel procedimento noto come ‘mensa dei poveri’. Avellino, assolta la donna accusata di maltrattamenti in famiglia A Avellino, una donna accusata di aver maltrattato la famiglia è stata assolta dopo il processo. The Queen of Poisoners Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Da teste ad accusata, viene assolta; Nuove accuse a Amazon, pm contestano mancate dichiarazioni al Fisco dal 2019: Evasione milionaria; Giù le mani, testimoni colpiti da amnesia. In aula cambia la versione sul presunto sistema Fatone; Vannacci a Sky TG24: Parlo con tutti, ma serve invito per coalizione. Si tengono oggi in Bangladesh le elezioni generali per il rinnovo dei 350 seggi del parlamento unicamerale e per il nuovo governo. Si tratta delle prime organizzate da quando è stato deposto il governo della premier Sheikh Hasina, accusata di aver guidato p facebook