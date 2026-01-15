Lara Comi assolta | era accusata di corruzione

La Corte d’appello di Milano ha assolto Lara Comi, ex eurodeputata di Forza Italia, dall’accusa di corruzione e false fatture nel procedimento noto come ‘mensa dei poveri’. L’ex politica, coinvolta nel 2019 e condannata in primo grado a 4 anni e 2 mesi, è stata ora riconosciuta non colpevole. Questa decisione chiude un capitolo giudiziario importante nella vicenda legata alle accuse di corruzione.

La Corte d'appello di Milano ha assolto l'ex eurodeputata di Forza Italia, Lara Comi, dall'accusa di corruzione e false fatture nel processo 'mensa dei poveri' per le quali nel 2019 era finita anche ai domiciliari ed era stata condannata a 4 anni e 2 mesi in primo grado nell'ottobre 2023. Rideterminata in un anno con pena sospesa e 500 euro di multa la condanna per truffa all'Unione europea sui rimborsi degli eurodeputati per cui l'aggravante viene bilanciata dall'attenuante di aver interamente risarcito il danno. La vicenda. La vicenda principale che riguarda l'ex eurodeputata è l'inchiesta "Mensa dei poveri", per cui era stata condannata in primo grado a 4 anni e 2 mesi per corruzione, false fatturazioni e truffa ai danni del Parlamento Europeo, legata a corsi di formazione fasulli per l'agenzia AFOL, con accuse di aver intascato fondi europei per circa 500.

