Curling l’Italia si rilancia | vittoria agevole sulla Cechia si riaccende la fiamma per la semifinale

L’Italia ha vinto contro la Repubblica Ceca nel torneo di curling alle Olimpiadi di Cortina, perché ha giocato con maggiore precisione e determinazione. La squadra azzurra ha ottenuto un successo facile, chiudendo il match con un punteggio di 10-5. La vittoria le permette di mantenere vive le speranze di accedere alle semifinali, riservate alle prime quattro squadre del girone.

L'Italia torna a ruggire nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali 2026, sconfiggendo la Cechia con il punteggio di 10-5 sul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo e infilando la terza vittoria, fondamentale per continuare a inseguire la qualificazione alle semifinali, riservate alle prime quattro classifica del round robin aperto a dieci squadre. Dopo le sconfitte patite contro la Germania (all'extra-end) e contro la Norvegia, il quartetto tricolore ha rialzato la testa, riprendendo la retta via iniziata con le due grandi imprese firmate contro la Svezia di Niklas Edin (Campioni Olimpici di Pechino 2022) e la Scozia di Bruce Mouat (Campioni del Mondo).