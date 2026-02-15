L’Italia ha vinto contro la Repubblica Ceca 10-5 nel curling maschile alle Olimpiadi, perché i cechi si sono ritirati dopo aver perso troppo terreno. La squadra italiana ha approfittato della decisione dei rivali di abbandonare la partita, riuscendo a portare a casa una vittoria importante. La partita si è conclusa alle 21.40, con gli azzurri che hanno festeggiato il ritorno alla vittoria dopo alcune sfide difficili.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.40 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live di Italia-Cechia finisce qui! Il prossimo appuntamento con il curling è domani alle 14.05 per la sfida di Retornaz e compagni alla Cina. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 21.39 L’Italia ha giocato un buonissimo curling che non ha lasciato scampo agli avversari. I cechi sono stati messi sotto fin dal primo end e non sono mai riusciti ad impensierire realmente gli azzurri. 21.36 L’Italia torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive e si rilancia per la corsa alle semifinali! Per capire la nuova classifica occorre aspettare anche la fine degli altri match, ma questa vittoria è stata fondamentale per non perdere il gruppo per il passaggio del turno! 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 10-5, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: si ritirano i cechi, gli azzurri tornano alla vittoria!

L’Italia ha vinto contro la Repubblica Ceca 7-5 nel curling maschile alle Olimpiadi, grazie a un colpo decisivo di Mosaner.

Durante la partita tra Italia e Repubblica Ceca, il giocatore Klima ha deciso di piazzare un tiro sul bottone, rischiando di lasciare spazio a una doppia bocciata azzurra.

Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.