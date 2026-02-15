LIVE Italia-Cechia 10-5 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | si ritirano i cechi gli azzurri tornano alla vittoria!
L’Italia ha vinto contro la Repubblica Ceca 10-5 nel curling maschile alle Olimpiadi, perché i cechi si sono ritirati dopo aver perso troppo terreno. La squadra italiana ha approfittato della decisione dei rivali di abbandonare la partita, riuscendo a portare a casa una vittoria importante. La partita si è conclusa alle 21.40, con gli azzurri che hanno festeggiato il ritorno alla vittoria dopo alcune sfide difficili.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.40 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live di Italia-Cechia finisce qui! Il prossimo appuntamento con il curling è domani alle 14.05 per la sfida di Retornaz e compagni alla Cina. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 21.39 L’Italia ha giocato un buonissimo curling che non ha lasciato scampo agli avversari. I cechi sono stati messi sotto fin dal primo end e non sono mai riusciti ad impensierire realmente gli azzurri. 21.36 L’Italia torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive e si rilancia per la corsa alle semifinali! Per capire la nuova classifica occorre aspettare anche la fine degli altri match, ma questa vittoria è stata fondamentale per non perdere il gruppo per il passaggio del turno! 21. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Cechia 7-5, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: si riavvicinano i cechi
L’Italia ha vinto contro la Repubblica Ceca 7-5 nel curling maschile alle Olimpiadi, grazie a un colpo decisivo di Mosaner.
LIVE Italia-Cechia 3-2, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: i cechi si rimettono in scia
Durante la partita tra Italia e Repubblica Ceca, il giocatore Klima ha deciso di piazzare un tiro sul bottone, rischiando di lasciare spazio a una doppia bocciata azzurra.
Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Argomenti discussi: LIVE Italia-Cechia 3-2, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: i cechi si rimettono in scia; RECAP! Grande Italia, Cechia travolta 8-2 e Playoff a un passo; Stefania Constantini e Amos Mosaner oggi in finale per il bronzo : Italia - Gran Bretagna nel doppio misto curling, orario e dove vedere in diretta tv e streaming · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Comunicazione Italiana.
LIVE Italia-Cechia 9-5, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: altra mano da due punti per gli azzurri!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.30 Draw laterale di Retornaz che tiene due punti e si posiziona in modo da non permettere la doppia bocciata ... oasport.it
LIVE Italia-Norvegia 7-10, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: altra sconfitta all’ultimo end. Adesso si fa dura per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING DALLE 19.05 11.58 Per il momento è tutto amici di OA Sport! La ... oasport.it
LIVE Italia-Cechia, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: non si può più sbagliare - x.com
Partita dalle mille emozioni a Milano: la Svizzera batte la Cechia all'overtime e chiude al secondo posto il proprio girone. Nel playoff affronterà una tra Danimarca, Francia e Italia facebook