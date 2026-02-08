Milano-Cortina l’Italia del curling domina la Cechia e si avvicina alle semifinali

La coppia italiana di curling, Stefania Constantini e Amos Masaner, ha ottenuto la sua quinta vittoria su sette partite ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Con questa vittoria, l’Italia si avvicina sempre di più alle semifinali. La squadra ha dimostrato di essere tra le più solide del torneo e ora punta a continuare sulla stessa strada per conquistare un posto tra le prime quattro.

E adesso sono cinque: Stefania Constantini e Amos Masaner conquistano la quinta vittoria in sette incontri e si avvicinano alla qualificazione alla semifinale di Milano-Cortina 2026. Un match senza storia, quello contro la coppia ceca formata da Julie Zelingrova e Vit Chabikosky, terminato con il punteggio di 8-2. Tutto facile per i due azzurri, che mettono alle corde i cechi. Prima bocciano i sassi avversari in maniera impeccabile e poi portano tre pietre a punto (3-1). Grazie a una tattica decisamente aggressiva, entrano in casa in maniera brillante, costringono Zelingrova e Chabicovsky a inseguire, li obbligano a un ultimo tiro impegnativo e strappano l'hammer di forza, allungando sul 5-1.

