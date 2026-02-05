Il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è entrato nel vivo. Nel pomeriggio, sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, si sono giocate due partite importanti. Gli Stati Uniti e il Canada si sono subito distanziati, portando a casa vittorie a punteggio pieno. La Svizzera ha invece subito una sconfitta pesante, lasciando ancora aperta la speranza di vedere presto in campo anche l’Italia, attesa con ansia per il suo ritorno in gara.

Il torneo di curling doppio misto nell’ambito delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è proseguito con un paio di partite disputate nel pomeriggio sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Gli USA hanno infilato la seconda vittoria consecutiva, battendo la Svizzera per 7-4: Cory Thiesse e Korey Dropkin hanno fatto la differenza mettendo a segno due punti nel terzo end e strappando una mano da due marcature nel quarto parziale, poi hanno definitivamente tramortito Briar Schwaller-Huerlimann e Yannick Schwaller con due punti messi a segno nella sesta frazione. Il Canada ha invece sconfitto la Norvegia per 6-3: Jocelyn Peterman e Brett Gallant hanno operato il break tra terzo e quarto end. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, USA e Canada a punteggio pieno. Crolla la Svizzera, attesa per il ritorno dell’Italia

