Curling Italia battuta 10-7 dalla Norvegia Cammino in salita per le semifinali

L’Italia ha perso contro la Norvegia 10-7 nel curling, a causa di una doppia bocciata perfetta dello skip norvegese che ha fatto la differenza negli ultimi turni. La partita si è decisa nel momento decisivo, quando gli azzurri non sono riusciti a contrastare la mossa avversaria, complicando il loro cammino verso le semifinali.

Gli azzurri giocano una buona partita ma cedono nel momento chiave: doppia bocciata perfetta dello skip norvegese che vale quattro punti e ribalta il match. Seconda sconfitta consecutiva per l’Italia a Milano-Cortina 2026. L’Italia disputa un match solido, ordinato, competitivo. Ma nei momenti che pesano davvero emerge la precisione della Norvegia. Nel finale Joel Retornaz non trova il tiro perfetto per evitare la doppia bocciata avversaria. Ne approfitta Magnus Ramsfjell, che mette a segno un colpo di altissimo livello: doppia bocciata impeccabile che vale addirittura quattro punti e cambia completamente l’inerzia della sfida.🔗 Leggi su Sportface.it Curling, Italia battuta 10-7 dalla Norvegia La squadra italiana di curling ha perso contro la Norvegia con il punteggio di 10-7, dopo aver giocato bene per gran parte della partita. LIVE Italia-Norvegia, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: è già uno spareggio verso le semifinali L’Italia affronta la Norvegia nel match di curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché una vittoria può garantire un posto nelle semifinali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Curling, Milano Cortina 2026: Constantini e Mosaner sono medaglia di bronzo nel doppio misto!; Milano Cortina 2026, curling: Usa-Italia 9-8, gli azzurri si giocano il bronzo contro gli inglesi; Amos Mosaner incanta Cortina! Bocciata da maestro dell'Azzurro nella sfida di round robin Italia-Stati Uniti, rivivila; Constantini e Mosaner vincono la medaglia di bronzo nel curling ai Giochi di Milano Cortina 2026. Curling, Italia battuta 10-7 dalla NorvegiaGli azzurri giocano una buona partita ma cedono nel momento chiave: doppia bocciata perfetta dello skip norvegese che vale quattro punti e ribalta il match. Seconda sconfitta consecutiva per l’Italia ... sportface.it LIVE Italia-Norvegia 7-10, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: altra sconfitta all’ultimo end. Adesso si fa dura per gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CECHIA DI CURLING DALLE 19.05 11.47 Bocciata piena di Retornaz! Sono 3 i punti ... oasport.it Curling, l’Italia maschile cade contro la Norvegia: decisivo l’ultimo end facebook LA CINA HA LA MEGLIO Terza sconfitta in tre partite per la nazionale femminile di curling: la partita contro la Cina finisce 7-8 #MilanoCortina #Curling #Olimpiadi #Olympics #Italia x.com