Curling Italia battuta 10-7 dalla Norvegia

La squadra italiana di curling ha perso contro la Norvegia con il punteggio di 10-7, dopo aver giocato bene per gran parte della partita. Nel momento decisivo, gli scandinavi hanno messo a segno una doppia bocciata perfetta, che ha portato quattro punti e ha cambiato le sorti dell'incontro.

