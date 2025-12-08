Can Yaman e il resto della ciurma di Sandokan sono pronti a tornare su Rai 1 e RaiPlay: lunedì 8 dicembre andrà in onda la seconda puntata della serie che la scorsa settimana ha registrato il record di ascolti. Cosa succederà negli episodi 3 e 4? Quello che vi raccontiamo qui La domanda che tutti si fanno è: riuscirà Sandokan, con la seconda puntata, a bissare l'incredibile successo del debutto? Stasera su Rai 1 infatti, alle 21:30, tornerà in TV la Tigre della Malesia interpretata da Can Yaman con un doppio episodio. La scorsa settimana, la prima puntata aveva toccato vette di 7 milioni di spettatori, attestandosi su 6. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sandokan con Can Yaman torna stasera su Rai 1 e RaiPlay: le anticipazioni della seconda puntata