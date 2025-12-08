Sandokan con Can Yaman torna stasera su Rai 1 e RaiPlay | le anticipazioni della seconda puntata
Can Yaman e il resto della ciurma di Sandokan sono pronti a tornare su Rai 1 e RaiPlay: lunedì 8 dicembre andrà in onda la seconda puntata della serie che la scorsa settimana ha registrato il record di ascolti. Cosa succederà negli episodi 3 e 4? Quello che vi raccontiamo qui La domanda che tutti si fanno è: riuscirà Sandokan, con la seconda puntata, a bissare l'incredibile successo del debutto? Stasera su Rai 1 infatti, alle 21:30, tornerà in TV la Tigre della Malesia interpretata da Can Yaman con un doppio episodio. La scorsa settimana, la prima puntata aveva toccato vette di 7 milioni di spettatori, attestandosi su 6. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dopo il boom della prima puntata, torna stasera Sandokan! Le ultime due puntate andranno in onda lunedì 15 e martedì 16, con protagonista Can Yaman. La prima puntata della nuova serie della “Tigre della Malesia”, protagonista dei romanzi d’avventur - facebook.com Vai su Facebook
Can Yaman, le trasformazioni fisiche: dai primi ruoli al #Sandokan “Tigre della Malesia" Vai su X
Sandokan, svolta (doppia) nella serie Tv Rai: il pirata scappa con Marianna e Can Yaman torna nel 2027 - Anticipazioni serie tv Sandokan dell’8 dicembre: trama, sviluppi e cosa aspettarsi dai nuovi episodi in onda questa sera su Rai 1. Lo riporta libero.it