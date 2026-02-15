Cuori 3 anticipazioni quinta puntata del 16 febbraio | Delia lascia casa Alberto si dimette

Delia lascia la sua abitazione e Alberto si dimette dal lavoro a causa dei recenti eventi che hanno scosso la loro vita. La scena si svolge lunedì sera su Rai1, quando i protagonisti affrontano decisioni difficili dopo le tensioni accumulate. La fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari prosegue con questa puntata, che promette di portare nuovi colpi di scena.

