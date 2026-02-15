Il piccolo Tommaso, di soli due anni, è in coma dopo aver subito un trapianto di cuore il 23 dicembre, ma l’organo si è deteriorato rapidamente. La causa è il grave danneggiamento del cuore, che ha portato i medici a valutare l’ipotesi di un cuore artificiale come possibile soluzione. I medici stanno approfondendo questa strada per cercare di salvare il bambino, che si trova in condizioni critiche.

Un cuore meccanico, temporaneo, per sostituire il respiratore che oggi tiene in vita il piccolo. È l’ipotesi che riaccende una speranza nella vicenda del bambino di due anni operato il 23 dicembre all’ospedale Monaldi di Napoli e ora ricoverato in condizioni gravissime. Il piccolo era stato sottoposto a un delicato intervento cardiochirurgico di trapianto pochi giorni prima di Natale. Successivamente le sue condizioni si sono aggravate fino al coma farmacologico. La famiglia ha presentato denuncia, sostenendo che durante il trasporto verso Bolzano, dove il cuore sarebbe stato prelevato per analisi, l’organo possa essere stato danneggiato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso cuore bruciato, l’ipotesi di un trapianto di organo artificiale per salvare il piccolo Tommaso

La Procura di Napoli ha iscritto sei persone nel registro degli indagati dopo che l’equipe dell’ospedale Monaldi ha eseguito un espianto a Bolzano e un successivo trapianto a Napoli, causando le complicazioni che hanno coinvolto il piccolo Tommaso, ora stabile ma ancora in condizioni gravi.

Il bambino Tommaso, vittima di un cuore danneggiato durante il trasporto, si trova in grave condizione e il suo legale ha dichiarato che non può più essere sottoposto al trapianto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.