Cultura della legalità e servizio allo Stato presentato a Perugia il libro di Gennaro Capoluongo

Gennaro Capoluongo ha presentato a Perugia il suo nuovo libro, un'opera che combina esperienze personali e impegno civico, per mostrare come la legalità sia fondamentale per il buon funzionamento dello Stato. Durante la presentazione, l'autore ha condiviso aneddoti che evidenziano l’importanza di rispettare le regole e di dedicarsi con responsabilità al servizio pubblico. Il volume include anche storie di cittadini e funzionari che quotidianamente si impegnano per mantenere l’ordine e la giustizia nel territorio.

Il volume "Dalla parte giusta. Storie di eroi sconosciuti delle Forze di Polizia" intreccia testimonianza autobiografica e impegno civile offrendo spunti di riflessione sui temi della memoria civile e dell'etica pubblica Un'opera che intreccia testimonianza autobiografica e racconto civile, offrendo uno spaccato profondo sul valore del servizio allo Stato e sulla cultura della legalità. L'incontro è stato moderato dalla dottoressa Simona Ambrosio che ha guidato il pubblico in un percorso di riflessione sui temi della memoria civile, dell'etica pubblica e della responsabilità individuale.