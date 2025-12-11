Sicurezza e legalità | Gennaro Capoluongo tra impegno e valori della polizia sempre Dalla parte giusta

Avellinotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gennaro Capoluongo incarna i valori di sicurezza e legalità della polizia, impegnato ogni giorno con dedizione e discrezione per tutelare la comunità. La sua figura rappresenta l'importanza di un servizio silenzioso e rispettoso delle regole, mantenendo sempre saldi principi etici e morali. Un esempio di dedizione e integrità nel contesto della sicurezza pubblica ad Avellino.

Avellino - Esiste un filo invisibile che intreccia il lavoro quotidiano di coloro che, con discrezione, si dedicano alla sicurezza della comunità, lontano dai riflettori. Un impegno che rifugge la visibilità ma che, pur essendo distante dal clamore, rappresenta forse una delle missioni più nobili. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Gli eroi sconosciuti forze polizia nel libro di Capoluongo - Si intitola "Dalla parte giusta" e racconta "storie di eroi sconosciuti delle forze di polizia" il libro scritto da Gennaro Capoluongo, già questore di L'Aquila e Messina, esperto di relazioni ... Si legge su ansa.it