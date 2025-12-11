Sicurezza e legalità | Gennaro Capoluongo tra impegno e valori della polizia sempre Dalla parte giusta

Gennaro Capoluongo incarna i valori di sicurezza e legalità della polizia, impegnato ogni giorno con dedizione e discrezione per tutelare la comunità. La sua figura rappresenta l'importanza di un servizio silenzioso e rispettoso delle regole, mantenendo sempre saldi principi etici e morali. Un esempio di dedizione e integrità nel contesto della sicurezza pubblica ad Avellino.

Avellino - Esiste un filo invisibile che intreccia il lavoro quotidiano di coloro che, con discrezione, si dedicano alla sicurezza della comunità, lontano dai riflettori. Un impegno che rifugge la visibilità ma che, pur essendo distante dal clamore, rappresenta forse una delle missioni più nobili. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Legalità e Sicurezza a San Giovanni in Persiceto ️ Il SAP di Bologna desidera esprimere il suo profondo apprezzamento e un sincero ringraziamento ai colleghi del Commissariato di San Giovanni in Persiceto per la rapidità e l'efficacia degli accertamenti - facebook.com Vai su Facebook

“Legalità e sicurezza economica riguarda tutti, è un concetto culturale. Tutti dobbiamo lavorare per un’economia che produca ricchezza e, soprattutto, la distribuisca in maniera equa”. Ministro Giorgetti all’inaugurazione anno accademico scuola polizia econo Vai su X

Gli eroi sconosciuti forze polizia nel libro di Capoluongo - Si intitola "Dalla parte giusta" e racconta "storie di eroi sconosciuti delle forze di polizia" il libro scritto da Gennaro Capoluongo, già questore di L'Aquila e Messina, esperto di relazioni ... Si legge su ansa.it