Cuciniamo insieme | Biscotté al cioccolato

Domenica di Carnevale, i biscotti al cioccolato sono il dolce preferito, e questa volta si preparano in casa. La ricetta semplice e veloce permette di ottenere dei biscotti croccanti, perfetti da gustare durante le feste. Un'idea gustosa da condividere con amici e famiglia, con un tocco di cioccolato fondente che conquista tutti.

Procedimento – Lavorate in una ciotola il burro ancora freddo, ma ridotto a cubetti con lo zucchero; quando lo zucchero è incorporato aggiungete il tuorlo d'uovo mescolate bene e poi subito dopo aggiungete la farina. Impastate prima nella ciotola e poi sulla spianatoia lavorando bene di polso. Otterrete un panetto compatto e liscio: è la vostra pasta frolla. Ora col mattarello stendetela a circa mezzo cm di spessore poi ricavate con la rotella tanti rettangoli che taglierete sui due angoli superiori in modo da simulare la bustina del tè. Volendo potete proprio prendere una bustina di te e usarla per tagliare i biscotti seguendone con un coltellino il profilo.