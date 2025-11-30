Cuciniamo insieme | Ghirlande ghiotte

Laverita.info | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avete aperto la prima casella del calendario dell’avvento? Speriamo di sì! Si percepisce aria di festa ed ecco una ricettina sfiziosa per anticipare con queste ghirlande ghiotte le celebrazioni gastronomiche. Voi non lo sapete ma con questa preparazione abbiamo “inventato” una nuova sostanza: la “melatomina”. Il come lo scoprirete leggendo gli ingredienti. Anche la nostra particella come quelle seria la melatonina che aiuta il riposo, dà armonia se non altro al gusto. 🔗 Leggi su Laverita.info

cuciniamo insieme ghirlande ghiotte

© Laverita.info - Cuciniamo insieme | Ghirlande ghiotte

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Cuciniamo Insieme Ghirlande Ghiotte