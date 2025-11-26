Crollo della Torre dei Conti a Roma via alla messa in sicurezza dell’area dopo la morte di un operaio

Una parte del cantiere della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali, è stata dissequestrata dopo il crollo del 3 novembre costato la vita a un operaio.

