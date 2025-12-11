Napoli crollo in zona Arenaccia | auto sotto le macerie e nessun ferito

Nel pomeriggio di oggi, nella zona Arenaccia di Napoli, si è verificato un crollo di un muro in via Francesco Pinto, vicino a Piazza Nazionale. L'evento ha causato il coinvolgimento di alcune auto sotto le macerie, ma fortunatamente non si registrano feriti. L'incidente ha generato paura tra i residenti e le autorità stanno intervenendo per verifiche e sicurezza.

Paura in zona Arenaccia oggi pomeriggio. Poco dopo le 16 si è udito un forte boato. In via Francesco Pinto (zona Piazza Nazionale) si è verificato il crollo di un muro di.

