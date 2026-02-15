Un muro crolla a Marano, provocando danni a diversi appartamenti e costringendo alcune famiglie a lasciare le proprie case. L’incidente si è verificato poco dopo le 14 nel centro storico, quando un forte rumore ha fatto tremare le strade e ha causato il crollo di una parete di una palazzina. Le squadre di soccorso stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali feriti.

Un boato improvviso, poco dopo le 14, ha squarciato la quiete domenicale nel cuore del centro storico. In via Roma a Marano è crollato un muro adiacente a una palazzina, provocando gravi danni a uno degli appartamenti e costringendo allo sgombero 26 famiglie. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei tecnici e vigili del fuoco, il cedimento avrebbe interessato un muro esterno che, collassando, ha trascinato con sé una stanza da letto di uno degli alloggi e altri ambienti. Danni si registrano anche in altre abitazioni dello stabile e in alcuni box al piano terra. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato tutte le verifiche strutturali necessarie per accertare le cause del crollo e valutare la stabilità dell’edificio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Crolla un muro a Marano, distrutti alcuni appartamenti di una palazzina: famiglie sgomberate

