Muro di contenimento crolla su una palazzina a Formello un morto e due feriti

A Formello, ieri sera, un muro di contenimento crolla sulla palazzina di via delle Rose, travolgendo un uomo di circa 58 anni che muore sul colpo, mentre altri due residenti vengono feriti. Il crollo è stato causato dalle violente piogge delle ultime ore, che hanno indebolito la struttura, rendendo necessario l’intervento immediato delle squadre di soccorso.

(Adnkronos) – Un uomo di circa 58 anni è morto travolto dal crollo di un muro di contenimento. E' accaduto ieri sera a Formello (Roma) e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. Il crollo si è abbattuto su una palazzina sottostante. A quanto si apprende, altre.

Roma, un muro di contenimento frana su una palazzina provocando un morto e due feriti.

Formello, crolla un muro di contenimento e sfonda la parete di una casa: un mortoIl costone di contenimento lungo la rampa al numero 58 di via Nazario Sauro a Formello ha ceduto a causa delle forti piogge dei giorni scorsi. Il crollo è avvenuto poco prima delle 23.00 di eiri sera. rainews.it

Muro di contenimento crolla su una casa: una persona travolta e uccisa dai detritiTragedia a Formello in provincia di Roma, dove una persona di 60 anni è morta nel crollo di un muro di contenimento a seguito del maltempo ... fanpage.it

