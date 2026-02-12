Crolla una palazzina ad Arzano 34 persone sgomberate | l'edificio era da demolire

Questa mattina a Arzano, nell’hinterland di Napoli, un palazzo in via Zanardelli è crollato parzialmente. Sono 34 le persone che sono state fatte uscire e messe in sicurezza. L’edificio era già da tempo in attesa di demolizione, ma il cedimento improvviso ha accelerato le operazioni di sgombero. Per ora nessuno è rimasto ferito, ma le autorità hanno deciso di evacuare tutti gli abitanti della zona. La zona è stata isolata mentre si valutano i rischi per le strutture vicine.

Sono 34 le persone sgomberate ad Arzano, nell'hinterland napoletano, dopo il parziale cedimento di un palazzo in via Zanardelli. Forze dell'ordine sul posto.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Arzano Crollo Arzano, crolla edificio in centro: sgomberate 14 famiglie Una palazzina in via Zanardelli ad Arzano è crollata parzialmente nella notte. Niscemi, crolla una palazzina di tre piani che da giorni era in bilico: era nella zona rossa Questa mattina a Niscemi una palazzina di tre piani è crollata improvvisamente. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Arzano Crollo Argomenti discussi: Rogo nelle case popolari. Evacuata una palazzina; A Fiano Romano una tettoia viene divelta dal vento e crolla sopra un'officina; Trullo, albero crolla sul muro della scuola a Spinaceto: un tronco si abbatte sul cortile; Crolla la croce simbolo di Niscemi: Eretta in memoria della chiesa distrutta nel 97, la frana non si ferma. Arzano, crolla palazzina disabitata: quattordici famiglie sgomberateSono 34 le persone allontanate temporaneamente in via precauzionale. Lo stabile era oggetto di un'ordinanza di demolizione mai eseguita ... rainews.it Frana a Niscemi, la distruzione prosegue: crolla anche una palazzina di tre piani (e continua a piovere)A Niscemi non è finita: le frane dei giorni scorsi portano ancora distruzione, poco fa è crollata una palazzina di tre piani ... greenme.it Onda TV. . Niscemi, la frana avanza ancora: crolla una palazzina di tre piani facebook Niscemi, crolla una palazzina di tre piani. Al via la commissione di studio di Musumeci x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.