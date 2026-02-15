Crolla l’iconico Arco dell’Amore di Melendugno simbolo del Salento | il boato e poi il crollo a causa del ciclone Oriana

L’Arco dell’Amore di Melendugno, simbolo del Salento, è crollato ieri a causa del passaggio del ciclone Oriana, che ha provocato intense mareggiate e raffiche di vento. La struttura di pietra, nota per essere un punto di riferimento romantico e fotografico, si trovava lungo la costa adriatica e attirava visitatori da anni. La furia della tempesta ha indebolito la roccia, portando al crollo durante le prime ore del mattino, lasciando senza il suo iconico arco la spiaggia che era diventata un luogo di incontri e ricordi.

Fino a ieri era una cornice di pietra affacciata sull'Adriatico, una finestra naturale dove migliaia di innamorati si sono scambiati promesse e dove i turisti di tutto il mondo hanno atteso l'alba per lo scatto perfetto. Oggi, guardando verso quel punto della costa di Sant'Andrea, resta solo la schiuma bianca delle onde e un vuoto assordante. L'"Arco dell'Amore", il gigante di roccia che sfidava il mare nel cuore del Salento, non esiste più. Si è sbriciolato nella notte, inghiottito dall'acqua, lasciando di sé soltanto i ricordi digitali nelle gallerie degli smartphone e le cartoline di un paesaggio che non sarà mai più lo stesso.