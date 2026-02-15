Crevacuore allarme per un’attesa | segnalazione di un residente intervento dei carabinieri tutto a posto

Un residente di Crevacuore ha chiamato i carabinieri questa mattina, preoccupato per un uomo che aspettava la fidanzata vicino all’ex cartiera, suscitando così un breve allarme. I militari sono intervenuti sul posto e hanno verificato che tutto fosse in ordine, rassicurando così la comunità. Un episodio che ha richiamato l’attenzione sulla presenza di persone che si fermano in zone solitamente tranquille.

Crevacuore: Sosso Infondato, un Segnale di Vigilanza Civile. Un uomo, sorpreso mentre aspettava la sua fidanzata nei pressi dell'ex cartiera di Crevacuore, in provincia di Biella, ha generato un breve allarme nella mattinata di oggi, 15 febbraio 2026. La segnalazione di un residente ha innescato un rapido intervento dei carabinieri, che hanno accertato l'innocenza dell'uomo, dissipando ogni preoccupazione tra la popolazione. La Tranquillità Turbata e l'Intervento dei Carabinieri. La giornata a Crevacuore, piccolo comune collinare del biellese, era iniziata con una nota di incertezza. Un residente, insospettito dalla presenza di un veicolo parcheggiato in un'area poco frequentata, nei pressi dell'ex cartiera, ha deciso di avvisare le forze dell'ordine.