assembramento in attesa dei bus fse putignano martina la segnalazione del consigliere regionale scatigna

Il consigliere regionale Tommaso Scatigna di Fratelli d’Italia ha segnalato un assembramento di persone in attesa dei bus sostitutivi Fse sulla tratta Putignano-Martina nel Sudbarese. La situazione evidenzia la necessità di interventi per migliorare la gestione dei trasporti pubblici in zona, garantendo sicurezza e puntualità agli utenti.

Il consigliere regionale pugliese di Fratelli d'Italia Tommaso Scatigna torna sul tema dei trasporti nel Sudbarese segnalando “un grande assembramento di persone in attesa dei bus sostitutivi” Fse “per la tratta Putignano-Martina”. La nota dell'esponente Fdi spiega che gli utenti “pagano il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

