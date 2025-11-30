Un cittadino su via Celestino V e via della Fornace Bizzarri | Lavori stradali eseguiti a macchia di leopardo FOTO

Ilpescara.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Volevo segnalare nonostante le varie segnalazioni, i lavori del manto stradale effettuati in via della Fornace Bizzarri e Celestino V», scrive un nostro lettore. Che poi aggiunge: «Effettuati senza criterio, a macchia di leopardo, soliti lavori all'italiana, giorni di disagi per i residenti per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

