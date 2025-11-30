Un cittadino su via Celestino V e via della Fornace Bizzarri | Lavori stradali eseguiti a macchia di leopardo FOTO
«Volevo segnalare nonostante le varie segnalazioni, i lavori del manto stradale effettuati in via della Fornace Bizzarri e Celestino V», scrive un nostro lettore. Che poi aggiunge: «Effettuati senza criterio, a macchia di leopardo, soliti lavori all'italiana, giorni di disagi per i residenti per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche questi approfondimenti
Pietro Tidei non è più sindaco. Il primo cittadino di Santa Marinella è stato appena sfiduciato. - facebook.com Vai su Facebook
"L APOCALISS DI CELESTINO PIETRO " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Un cittadino su via Celestino V e via della Fornace Bizzarri: "Lavori stradali eseguiti a macchia di leopardo" [FOTO] - Che poi aggiunge: «Effettuati senza criterio, a macchia di leopardo, soliti lavori all'italiana, giorni di disagi per i residenti per 10 metri di strada, rotatoria asfaltata per metà. Secondo ilpescara.it
Diocesi: Sulmona-Valva, il 19 maggio un pellegrinaggio giubilare lungo la Via Lucis per onorare Celestino V - Valva si stringe in preghiera per onorare San Pietro Celestino in occasione della ricorrenza del 19 maggio. Lo riporta agensir.it