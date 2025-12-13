Zes unica credito d’imposta ridotto | Cna Sicilia teme per le piccole imprese

La Cna Sicilia esprime preoccupazione per le recenti modifiche al credito d’imposta nella Zona economica speciale unica, temendo possibili ripercussioni negative sulle piccole imprese. La riduzione delle agevolazioni potrebbe incidere sulla competitività e sulla crescita delle attività locali, sollevando interrogativi sulla sostenibilità delle strategie di sviluppo nella regione.

La Cna Sicilia esprime forte preoccupazione per la riduzione del credito d’imposta previsto per la Zona economica speciale unica. Per le piccole e medie imprese siciliane, nel 2025 l’agevolazione si attesterà a poco più del 36%, ben lontano dal 60% riconosciuto lo scorso anno e sul quale molte. Agrigentonotizie.it

ZES Unica, ZLS e ZES Agricoltura e pesca: determinate le percentuali del credito d’imposta - Con tre provvedimenti del 12 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale del credito d’imposta fruibile per gli ... ipsoa.it